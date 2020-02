Em respeito à sociedade alagoana, categoria não deflagra paralisação no Carnaval

Os policias civis decidiram por paralisação a partir desta segunda-feira (17) até às 8 horas da sexta-feira (21), na assembleia geral, realizada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol) no Auditório do Clube de Engenharia.

Na assembleia, o presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, deu informes sobre a negociação com o secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, na última quarta-feira (13). O sindicalista destacou que o governador não autorizou que o secretário negociasse com o Sindicato. “É um ato irresponsável do governador”, disse o sindicalista, ressaltando que o governador anda com segurança, e a população precisa dos policiais civis. “Em respeito à sociedade, não vamos parar no Carnaval”, esclareceu Ricardo Nazário.

Ficou decidido que durante a paralisação não se realiza Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandado de prisão, exceto os flagrantes de delito que deverão ser feitos um por vez.

Decisão da assembleia geral:

A categoria decidiu pela paralisação a partir desta segunda-feira (17), terça-feira (18), quarta-feira (19), quinta-feira (20) e até às 8 horas da sexta-feira (21). Foram aprovadas as propostas dos policiais civis para a entrega das chefias dos escrivães ad hoc, paralisação na quarta-feira de Cinzas (26), quinta-feira (27) e sexta-feira (28), e contratação de empresa de marketing digital. A partir de março, ficou decidida paralisações nas quartas e quintas-feiras. E a partir da sexta-feira (21), realização da Operação Renan Filho #Devagar.

Atividades da paralisação:

Terça-feira (18/02)

8h – Ato público com café da manhã em frente à Central de Flagrantes

14h – Reunião da Comissão de Paralisação na sede do Sindpol

Quarta-feira (19/02)

9h – Ato de Doação de Sangue no Hemoal em Arapiraca

– Integrado com mobilização nacional da Cobrapol em todos os estados do Brasil pelos direitos previdenciários dos policiais civis na PEC Paralela – PEC 133.

14h- Reunião com a Promotoria do Controle Externo Policial – Maceió

Quinta-feira (20/02)

9h – Panfletagem na Praça Centenário e caminhada até o Palácio

Operação

Na Operação Renan Filho #Devagar, o policial civil somente realizará as oitivas sob a condução dos delegados, bem como todos os procedimentos como flagrantes, interrogatórios e local de crime.

O flagrante delito deverá ser feito um por vez. Se chegar três, quatro ou cinco flagrantes, o policial civil só deverá realizar um por vez.

Ao final da assembleia geral, os policiais civis realizaram caminhada até o Palácio do Governo, com ato público. O presidente do Sindpol destacou que a categoria deflagrou paralisação devido à intransigência do governador, que fechou o canal de negociação, parando a negociação pela valorização dos policiais civis, que almejam piso salarial de acordo com a média nacional e de nível superior.

Vídeos

Como proceder na paralisação

Presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, informa aos policiais civis como proceder na paralisação que começou nesta segunda-feira (17) e vai até às 8 horas da segunda-feira (21).

Comunicado à população sobre a paralisação dos PCs

Presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, informa à população alagoana que os policiais civis não irão entrar em greve no Carnaval, mas que a categoria irá parar as atividades do Estado.

O sindicalista pede que a população não vá para as delegacias nesta segunda-feira (17) até às 8 horas da sexta-feira (21). A mobilização é devido ao governador Renan Filho ter fechado o canal de negociação com o Sindpol.

Fonte: Sindpol