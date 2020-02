Na manhã desta segunda-feira, 03 de fevereiro, a Assessoria do 11º BPM, que tem sede principal no município de Penedo, informou a imprensa que um policial pertencente ao batalhão sofreu disparo de arma de fogo acidentalmente.

A equipe de comunicação da instituição não divulgou a identificação da vítima nem também como tudo aconteceu, porém as informações é que o agente de segurança pública foi medicado na UPA de Penedo e passa bem. Um procedimento interno irá apurar o que aconteceu.

Confira na íntegra o comunicado:

NOTA DE INFORMAÇÃO

O 11º Batalhão de Polícia Militar informa que na manhã de hoje um policial militar foi vitimado por um disparo acidental de arma de fogo causado pelo mesmo na própria perna. Informamos que o militar foi medicado e passa bem, em tempo adianta que será instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias do caso. A identidade do policial será preservada tendo em vista que o mesmo não autorizou a divulgação.

Da Redação com informações do 11º BPM