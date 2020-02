Política “mais do mesmo”: afinal, o que o Ceará quer com Enderson Moreira?

Era início de outubro de 2019 quando Enderson Moreira, após conquistar 23 pontos em 22 jogos, foi demitido do comando técnico do ​Ceará. Pois agora, quatro meses depois, ele está de volta para ocupar a vaga aberta com a saída de Argel Fuchs. Mas, afinal, o que o Vozão pretende resgatando seu antigo comandante?

Internamente, o que se diz é que o treinador, muito embora algumas mudanças, tem conhecimento do elenco alvinegro. Além disso, se trata de um nome que não compromete as finanças do clube e que havia sido dispensado sem qualquer tipo de trauma entre as partes. Na visão dos dirigentes, também, Enderson tem por características formar times bons taticamente e que buscar estar sempre com as iniciativas das ações.

Enderson retornando ao Ceará, comparando ao Argel a diferença é gritante, Enderson é muuito mais treinador, muito mais.. — Ceará Doido ⚪ (@CearaDoidoo) February 10, 2020

Agora, isso é suficiente para apostar em um profissional que praticamente não consegue se firmar por onde passa? No ano passado, o Ceará já levou um susto tremendo ao lutar até o final do Brasileirão contra o rebaixamento. Agora, parece voltar no tempo e querer dar uma nova chance para se completar um trabalho interrompido em sua metade. Vamos combinar: não é o melhor jeito de se planejar futebol. Quando muitos clubes começam a pensar fora da caixa, o Vozão dá um exemplo de que ainda não está preparado para este salto. Enderson, muito embora seu caráter e profissionalismo, é o chamado “mais do mesmo”.

Enderson Moreira saiu do Ceará no final do ano passado porque o trabalho era pífio e o clube ia mal na série A. Apenas 4 meses depois ele é recontratado após demissão de Argel. Eu não sei como os dirigentes do Brasil conseguem trabalhar sem vergonha nenhuma na cara. — Sérgio Botarelli (@SBotarelli) February 10, 2020

OK, ele tem boas passagens pelo Goiás e pelo América-MG. Mas isso é suficiente para se dar uma nova chance a alguém que logo ali atrás demonstrou não ter a capacidade de, ao mesmo, conduzir o time a uma campanha tranquila no Nacional? Vamos ver, mas é quase impossível cravar uma vida longa para esta parceria.