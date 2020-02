Ponte Preta x Palmeiras | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

É pela quinta rodada do Campeonato Paulista que Ponte Preta e ​Palmeiras se enfrentam, neste sábado, em Campinas. Pois, ao contrário do que muitos poderiam esperar, o time mandante chega para esta partida com uma posição mais tranquila na tabela de classificação, muito embora tenha menos pontos conquistados.

A Macaca, com duas vitórias e duas derrotas (seis pontos), ocupa a segunda colocação do Grupo A, ou seja, estaria garantindo uma vaga para as quartas de final. Já o Verdão, mesmo com sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota), é o terceiro no Grupo B, atrás de Santo André e Novorizontino, e precisa correr atrás do prejuízo.

Ficha técnica​ Ponte Preta x Palmeiras​ ​Data ​08/02/2020 ​Hora ​19h30min ​Local ​Moisés Lucarelli, em Campinas ​Árbitro ​Douglas Marques das Flores ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Ponte Preta Ygor; Apodi (Matheus Alexandre), Cléber Reis, Henrique Trevisan e Yuri​; Bruno Reis, Dawhan, João Paulo e Mateus Anderson (Apodi); Bruno Rodrigues e Roger. ​Palmeiras ​Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires e Zé Rafael; Lucas Lima, Dudu e Willian; Luiz Adriano.

Os dois times vêm de derrota. A Ponte, que já vê uma certa pressão em cima do técnico Gilson Kleina após perder para a Inter de Limeira, pode ter uma modificação, com Apodi deixando o meio-campo para atual na lateral direita, sua posição de origem.

No Palmeiras, após o revés frente ao Red Bull Bragantino, Gabriel Menino e Wesley, titulares no final de semana passado, devem perder posição, respectivamente, para Zé Rafael e Willian. Ao menos esta é a tendência de escalação por parte de Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

PONTE PRETA​ PALMEIRAS​ ​Ponte Preta 4 x 0 Brasil de Pelotas (26/11)* ​New York City 1 x 2 Palmeiras (18/01)** ​Ponte Preta 2 x 3 Santo André (23/01) ​Ituano 0 x 4 Palmeiras (22/01) ​Botafogo-SP 0 x 1 Ponte Preta (26/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Ponte Preta 2 x 1 Corinthians (30/01) ​Palmeiras 4 x 0 Oeste (29/01) ​Inter de Limeira 2 x 1 Ponte Preta (03/02) ​Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras (02/02)

Quem leva a melhor: São Paulo ou Campinas? Pois é…em um jogo que tende a ser equilibrado, fazer qualquer prognóstico é complicado. Afinal, as duas equipes ainda buscam afirmação.

*Série B 2019

*Florida Cup