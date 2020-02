Por acordo de cavalheiros, Fla desiste de reforço e deixa caminho livre para o Palmeiras

​ Palmeiras e Flamengo intensificaram a rivalidade entre os clubes nos últimos anos. Desde 2016, ambos brigam pelos mesmos títulos e, por isso, jogos entre os dois times estão sendo bastante disputados. Se em 2016 e 2018, o ​Verdão levou a melhor e levantou dois canecos do Brasileirão. Já no ano passado, o Mengão “deu o troco” e conquistou um Brasileirão e a Copa Libertadores da América.

Fora de campo, as duas diretorias têm um bom relacionamento. Fla e Alviverde não disputam o mesmo atleta no mercado e respeitam quem chegou primeiro para contratar determinado jogador. De acordo com o jornalista​ Jorge Nicola, os dirigentes do Palmeiras contam com um acordo de cavalheiros com o Rubro-Negro na situação do lateral-direito Daniel Muñoz.

O clube carioca manifestou interesse no defensor recentemente, mas teria desistido porque o Palmeiras também não entrou em leilão na contratação do atacante Michael. Um dirigente palmeirense explicou a Nicola esse acordo entre as duas diretorias: “Pelo menos nos casos do Michael e do Muñoz, existe um consenso entre os dois clubes. Posso garantir que o problema do Muñoz em relação ao Flamengo não foi uma pedida considerada alta. Eles respeitaram a proposta do Palmeiras, assim como fomos firmes com eles em relação ao Michael. Sem leilão entre os clubes”.

e hoje, URGENTE o Palmeiras precisa definir sobre um LD. Não dá mais pra ir pra mais uma Libertadores com Marcos Rocha galo-cego e Mayke chinelinho. Vai no Atlético Nacional, acerta a questão do Borja logo e trás o Munoz, ou então no Independiente e contrata o Bustos. — MCVOLVO (@MCVOLVO1) February 27, 2020

O cartola do Verdão também está muito confiante em conseguir concluir a contratação do lateral uruguaio. As conversas estão avançadas e o jogador já teria falado internamente que gostaria de sair do Atlético Nacional para jogar pela primeira vez no futebol brasileiro: “A proposta está nas mãos deles e estamos aguardando a resposta. Ouvimos que eles não podem liberar o jogador até maio, mas seguimos esperando uma posição final”.