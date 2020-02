Por formação mais veloz, Odair Hellmann promove mudanças no Fluminense

​Quando o ​Fluminense adentrar o gramado do Estádio Castelão de São Luís na próxima quarta-feira (26) – quando encara o Moto Clube pela primeira fase da Copa do Brasil -, seu torcedor deve se deparar com uma formação tática inédita. Isso porque Odair Hellmann já confirmou que fará mudanças no time titular, que vem de duas eliminações consecutivas na temporada.

Como destaca o ​UOL Esportes, o objetivo do treinador tricolor é encontrar uma formação mais móvel, capaz de ‘consertar’ o que tem sido o principal problema do Flu neste início de 2020: a lentidão na saída de bola e na transição ofensiva. Precisando de velocidade e capacidade de infiltração, Fernando Pacheco e Wellington Silva devem ser os titulares nas pontas do time, com o garoto Evanílson como centroavante titular.

Mas não é só o ataque tricolor que passará por mudanças. Na zaga, Nino deve tomar a vaga de Luccas Claro, passando a formar dupla com o capitão Digão. O jovem zagueiro foi o segundo de sua posição em passes certos no Brasileirão 2019 e o terceiro em aproveitamento de passes, estatísticas que o credenciam como uma opção valiosa para melhorar a saída de bola.

O único setor que não terá mudanças, ao menos a princípio, é o meio de campo. Nenê segue como ‘intocável’ aos olhos do treinador, enquanto Yuri e Henrique seguem como volantes preferidos na hierarquia desta posição. Junto aos torcedores, no entanto, o prestígio aparenta não ser o mesmo: Dodi, Yago e Hudson são os volantes mais ‘pedidos’ pelos tricolores.