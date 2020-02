Por mais público e boas rendas, Vasco se reaproxima do Maracanã e já tem jogo marcado

​Se em 2019 o ​Vasco da Gama ficou longe do Maracanã, 2020 começa de forma bem diferente. Como destaca matéria do ​Uol Esporte, o clube se reaproximou da administração do estádio e, sim, pretende levar a este palco alguns jogos de maior apelo durante a temporada. Isso já vai acontecer, por exemplo, no dia 5 de março, quando a equipe de Abel Braga recebe o ABC-RN pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Vasco é dono do maior quadro de sócios do Brasil (184 mil) e, com isso, São Januário, que comporta pouco mais de 20 mil pessoas, ficou pequeno, Além disso, a direção entende que pode lucrar um bom dinheiro atuando no Maracanã. Para se ter uma ideia, na última rodada do Brasileirão do ano passado, a partida contra a Chapecoense foi levada para para o “maior do mundo” e, diante da presença de 61 mil pagantes, gerou uma renda de mais de R$ 1 milhão. Já em sua casa, mesmo lotada, o Cruzmaltino não consegue lucrar mais de R$ 300 mil.

Para a mudança deste cenário, deixou em segundo plano a briga pela concessão do estádio, repassada a Flamengo e Fluminense pelo governador Wilson Witzel – o time clube também tinha interesse no projeto e viu nisso um privilégio aos rivais, e se reaproximou dos clubes. Diante da Chape, por exemplo, pagou R$ 90 mil de aluguel, ao contrário dos R$ 250 mil que chegou a desembolsar em 2018. Ou seja, é de esperar jogos do Vasco com grande público e grande renda no Maracã ao longo dos próximos meses.

