Por milagre na Sul-Americana, Dudamel transforma escalação do Galo em mistério

​A missão é ingrata. Para avançar à segunda fase da Copa Sul-Americana, o ​Atlético-MG precisa derrotar o Unión Santa Fe-ARG, na próxima quinta-feira, por quatro gols de diferença (se vencer por 3 a 0, leva o confronto para os pênaltis). E, diante desta obrigação, o técnico Rafael Dudamel faz mistério quanto à escalação que mandará a campo em Belo Horizonte.

Dudamel com 40 dias de trabalho e gente pedindo a cabeça do treinador, calma pessoal vai dar certo, pqp — Lucas 🅰️raújo Galo (@lucaasaraujo13) February 17, 2020

Na manhã desta terça-feira, após atividade na academia, o treinador chamou todos os atletas para uma movimentação no campo, mas esta não foi acompanhada pelos jornalistas em sua totalidade. Do pouco que foi possível ver, o volante Allan, recuperado de dores na região lombar, trabalhou normalmente. No entanto, por ter sido expulso na Argentina, é desfalque certo para o duelo no Independência.

Eu estava pronto para defender o Dudamel. Apesar de mais um gol em falha na recomposição defensiva pós escanteio, para mim, o pênalti não existiu. Apesar da troca do Di Santo pelo Nathan (que tinha que sair pelo aspecto físico) deixando 2 CA lentos e diminuindo o ritmo ofensivo. — Pedro V. F. Baptista (@TroianosGalo) February 16, 2020

Por conta da necessidade de ir para cima do rival, é possível prever uma escalação com Michael; Maílton, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Dylan; Marquinhos, Hyoran e Di Santo (Ricardo Oliveira). A partida tem início marcado para 21h30min.

Para mais notícias do Atlético-MG, clique ​aqui.