Porto Seguro Seguros disponibiliza vagas de emprego; Confira

“A Porto Seguro foi fundada em 27 de agosto de 1945 por iniciativa de José Alfredo de Almeida, José da Cunha Júnior e José Andrade de Souza. A empresa ingressou no ramo de consórcio de automóveis em 1976.

A empresa foi eleita pela Millward Brown, consultoria americana, a marca mais confiável entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa “Além da Confiança” em 2010, e eleita pela Revista Carta Capital a empresa mais admirada do Brasil no setor de seguros nos anos de 2011, 2012 e 2013. A Porto Seguro também foi eleita pelo Diário Comércio Indústria Serviço (DCI) a empresa mais admirada na categoria de seguros em 2013.

Porto Seguro Seguros é uma seguradora brasileira, com sede em São Paulo. A empresa conta com aproximadamente 25 mil corretores de seguros cadastrados. A companhia é formada por 28 empresas nos ramos de seguro de vida, previdência, residência, automóveis, planos de saúde e odontológico, crédito consignado, administração de consórcios, proteção e monitoramento, telecomunicações, saúde ocupacional e segurança do trabalho ”.

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje são:

Analista de Produto e Telemetria Pleno (Comunicação)

Auditor Pleno (TI)

Analista de Modelagem e Estatística Pleno

Atuário Sr

Analista de Riscos Cibernéticos Júnior

Analista de Produto Sênior – Automóvel

Auxiliar de Enfermagem

Assistente de Salão de Vendas – PCD

Analista de Mídias Online

Consultor de Negócios de Vida e Previdência

Coordenador Subscrição de Produtos Vida e Previdência

Gerente Comercial

Gerente Executivo de Vendas

Operador de Telemarketing Receptivo

Operador de Telemarketing Receptivo – PCD

Entre outros cargos.

Pré-requisitos

(Variam para cada cargo)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Português (Nativo)

Habilitação para dirigir

Veículo próprio

Disponibilidade para viajar

Aplicações de Escritório: Pacote Office.

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio creche

Auxílio Educação

Auxílio farmácia

Comissões

Participação nos lucros

Previdência Privada

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/porto-seguro

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui