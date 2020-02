Possível troca entre Diego e Guga agita a web e cúpula do Fla bate o martelo sobre a possibilidade

​Não é segredo para ninguém que o Flamengo está tentando contratar um lateral-direito. Desde o começo do ano, vários nomes foram especulados, mas o ​Rubro-Negro não conseguiu ainda concretizar a chegada de um jogador para o setor. Os jogadores mais ventilados neste momento são de Guga (Atlético-MG) e Daniel Muñoz (Atlético Nacional). Ambos foram aprovados por Jorge Jesus.

O grande empecilho é que o Fla, mesmo com dinheiro, não está disposto a abrir o bolso para contratar um atleta para ser o reserva imediato de Rafinha. Até porque, de acordo com o planejamento flamenguista, a janela mais “quente” é a do meio do ano, onde pode surgir muitas oportunidades de negócio. Nos últimos dias, uma especulação ganhou força na internet sobre a possibilidade de troca entre Diego Ribas e Guga.

Vários torcedores flamenguistas e atleticanos ficaram debatendo sobre a possibilidade na web. O repórter desta matéria entrou em contato com uma pessoa ligada ao futebol do Mais Querido do Brasil e a situação foi descartada totalmente. O camisa 10 está nos planos do Fla e a troca entre os dois jogadores nunca foi cogitada no Rubro-Negro. O Fla tem interesse em até envolver outros atletas, mas Diego não é tido como um jogador para ser moeda de troca.

Essa possível troca entre Diego Ribas e Guga surgiu em Minas Gerais. Duvido o Fla fazer isso. Diego é muito importante para o Flamengo de Jorge Jesus — Bruno (@bruno_ricardogr) February 24, 2020

Jesus gosta bastante do meio-campista e, até por isso, ele vem sendo utilizado praticamente como um décimo segundo jogador. O craque tem contrato com o Mengão até dezembro de 2020 e já demonstrou muita vontade em se aposentar vestindo o “Manto Sagrado”. O Fla ainda não iniciou qualquer conversa para renovar com o jogador e vai deixar essa pauta para um futuro próximo.