Postos Ipiranga abrem novas vagas de emprego e estágio no Brasil; confira

“A Ipiranga foi fundada em 1937, no Rio Grande do Sul, como refinaria de petróleo”. A partir dos anos 1950, a companhia iniciou um ciclo de expansão contínua, com a aquisição da distribuidora americana Gulf, em 1959. Na década de 1990, consolidou seu êxito com a aquisição da também americana Atlantic, em 93, ocasião em que dobrou sua participação de mercado no Brasil.

Em 2007, passou a fazer parte da Ultrapar, um dos maiores conglomerados do Brasil que, em 2008, adquiriu a rede Texaco de distribuição. Em 2010, o Ultra adquiriu 100% da Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), ampliando o volume da Ipiranga em 40% nos estados de Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Pará e Mato Grosso.

Em 2011, a Ipiranga lançou o posicionamento “Lugar Completo”. Mais do que um posto de gasolina, a Ipiranga entende seu potencial de atender diversas demandas dos consumidores em uma única parada. O novo posicionamento firma-se como uma estratégia de diferenciação bem-sucedida, principalmente pelo jargão publicitário de sucesso “Pergunta lá no Posto Ipiranga”.

A Ipiranga está entre as maiores empresas do segmento de distribuição de combustíveis no Brasil. Seus mais de 6.400 postos são voltados a atender às necessidades diárias dos consumidores, ofertando desde combustíveis e lubrificantes até produtos de conveniência. São mais de 1.400 lojas am/pm e mais de 1.100 unidades Jet Oil, serviços automotivos especializados, franquias instaladas em postos Ipiranga.

Cargos disponíveis

As vagas efetivas são destinadas aos seguintes cargos:

Assessor(a) Mercado Empresarial

Analista de Processos e Qualidade

Analista de Qualidade e Relacionamento com Clientes

Consultor de Negócios

Programa de Estágio Ipiranga – Logística AMPM

Programa de Estágio Ipiranga – Desenvolvimento Empresarial

Programa de Estágio Ipiranga – Jurídico Tributário

Programa de Estágio Ipiranga – Gestão Comercial (Key Accounts)

Supervisor de Franquia (JET OIL)

Pré-requisitos

– Graduação completa;

– Carteira de habilitação (categoria B) e experiência mínima de seis meses na condução de veículos;

– Disponibilidade para viagens e para residir em diferentes cidades;

– Habilidade de relacionamento;

– Habilidade de negociação;

– Visão Estratégica.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar https://www.vagas.com.br/empregos/ipiranga

