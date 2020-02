O SAAE Penedo informou, através de nota oficial, que consumidores do povoado Marizeiro, Zona Rural de Penedo, terão fornecimento de água interrompido nesta sexta (14), a partir das 07h30, devido ao trabalho de limpeza na fonte de capitação e reservatório.

Confira na íntegra o comunicado:

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que suspenderá o fornecimento de água no Povoado Marizeiro para a limpeza da Fonte de Captação e Reservatório, no dia 14 de fevereiro de 2020 (sexta-feira) a partir das 07:30h e retorno previsto para dia 16 de fevereiro.

Penedo 12 de fevereiro de 2020