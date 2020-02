Praticidade! Saiba quais os pedidos deve ficar mais fáceis no INSS em 2020

De acordo com advogados especialistas em Previdência, aposentadorias, pensões e contagem do tempo especial por insalubridade poderão ser concedidas de forma mais rápida. Para isso, será necessário que o INSS deixe de negar pedidos de segurados cujo direito já é amplamente reconhecido pela Justiça. As informações são do Jornal Agora, da Folha de São Paulo.

Segundo informações do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o órgão vai apresentar em cerca de 15 dias uma lista de temas em que o direito ao benefício não é contestado na Justiça, mas que o INSS rejeita. A declaração foi dada no dia 14 de janeiro. Sendo assim, a expectativa é que até 31 de janeiro os dados sejam apresentados.

O governo tem objetivo de adequar as análises realizadas pelo órgão aos posicionamentos do Judiciário para reduzir uma fila que chega a nada menos que 2 milhões de pedidos. Inclusive, para isso, o governo anunciou que vai contratar 7 mil militares.

Um dos pontos quem podem destravar os pedidos é o reconhecimento como tempo para a aposentadoria dos vínculos registrados na carteira de trabalho (mas sem os recolhimentos correspondentes realizados pelo empregador). A declaração foi dada pelo advogado Rômulo Saraiva ao Jornal Agora, da Folha de São Paulo.

Veja também: Revisão do INSS em 2020 paga até R$ 62.340 para segurados; veja quem pode

Concessões Facilitadas – Redução de Fila

Vale destacar que a Previdência vai precisar dar maior celeridade nas concessões de benefícios para reduzir a fila de 2 milhões de pedidos. Para isso acontecer, o órgão deve deixar de negar direitos que hoje são reconhecidos na Justiça.

Segundo Especialista em Previdência, os seguintes pedidos poderão ser mais facilmente aceitos se o governo colocar o plano em prática:

Contribuição comprovada com a CTPS : Neste caso, a carteira profissional é a prova do tempo de contribuição para contabilização do tempo de contribuição para a aposentadoria do INSS.

: Neste caso, a carteira profissional é a prova do tempo de contribuição para contabilização do tempo de contribuição para a aposentadoria do INSS. Pensão por morte com união estável : Viúvos de segurados do INSS são beneficiários preferenciais da pensão por morte.

: Viúvos de segurados do INSS são beneficiários preferenciais da pensão por morte. Tempo especial presumido : Em atividade com risco à saúde, o trabalhador poderá se aposentar mais cedo.

: Em atividade com risco à saúde, o trabalhador poderá se aposentar mais cedo. Contagem do auxílio-doença na carência : A carência para ter a aposentadoria por idade é de 15 anos de contribuição.

: A carência para ter a aposentadoria por idade é de 15 anos de contribuição. Verbas obtidas na Justiça do Trabalho: Quem ganha verbas trabalhistas na Justiça tem direito de contar os valores na contribuição ao INSS.

Quem entrou com o pedido no INSS em janeiro de 2019 e teve aposentadoria concedida no final do ano, em dezembro, no valor do salário mínimo (R$998 – 2019), teria direito a R$ 13.222,50 pelo tempo de espera.

Ainda segundo cálculo do Ieprev, quem se aposentou pelo teto (R$5.839,45 – 2019) e esperou pelo mesmo período, de janeiro até dezembro, receberia, pelo mesmo período, R$ 77.366,87 de atrasados. Os cálculos do Instituto considera que o segurado fez ao menos 80% das suas contribuições sobre o teto previdenciário desde julho de 1994.

Para estimar o valor dos atrasados, o trabalhador vai ter que conferir a data do pedido do benefício. Vale destacar que os atrasados devem ser contados desde a data em que o requerimento foi feito, seja pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS.

A data do requerimento pode ser vista na carta de concessão do benefício. No documento também é possível conferir os salários acumulados mês a mês.