Precisando de emprego? Raia Drogasil abre 163 novas vagas no Brasil; veja os cargos

A Raia Drograsil faz saber aos interessados a abertura de novas oportunidades de emprego para diversos cargos no Brasil. As chances são destinadas para cargos de diferentes níveis.

Nascida no coração de São Paulo, na Rua José Bonifácio, a Drogasil começou a sua história. Em 28 de março de 1935, foi dado o primeiro passo para a criação da empresa com a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares do Estado de São Paulo: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Dois anos depois, em 1937, adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo.

Sempre focada no bom atendimento, criando uma relação de confiança com o cliente, pouco a pouco a rede ampliou sua presença no interior paulista, chegando também a outros Estados. Em 1952, a Drogasil abriu seu próprio laboratório, produzindo medicamentos, cremes e outros produtos exclusivos. De olho no futuro e crescendo cada vez mais, a empresa iniciou maior investimento em tecnologia e, em 1967, foi pioneira ao criar seu departamento de TI, para auxiliar nos processos e acompanhar as novidades que foram surgindo.

Paralelamente, comprou um terreno na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, e começou a construção da nova matriz, que hoje é a sede da empresa. O resultado foi um local completo: com espaço para a administração, centro de distribuição e centro de treinamento.

“Confiança é a base do relacionamento, que ajuda a construir histórias e a fazer parte da vida das pessoas. Se você se identificou com a Drogasil e tem interesse em fazer parte da empresa, venha trabalhar conosco! Temos diversas oportunidade de trabalho em vários estados do país,” diz. Veja os cargos ofertados:

Cargos

As vagas são destinadas aos cargos de Analista PI de Facilities, Atendente, Atendente, Analista Pleno de RH, Farmacêutico (a), Assistente Operacional, Orientador (a) de Loja, Desenvolvedor Mobile, Analista de Infraestrutura, entre outros cargos.

Benefícios:

Plano de Carreira;

Treinamento e capacitação de funcionários;

Salário compatível com o mercado;

Plano de saúde/odontológico;

Auxílio refeição ou auxílio alimentação;

Seguro de vida em grupo; Vale transporte;

Participação nos lucros e Desconto farmácia.

As vagas são destinadas as cidades de São Paulo, Paragominas, São Caetano do Sul, Espírito Santo, Belém, Manaus, Governador Valadares, Santarém, Divinópolis, Rio Verde, Juazeiro do Norte, Goiânia, entre outras.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas da empresa, selecionar a oportunidade na qual deseja concorrer e enviar o seu currículo.