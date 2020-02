Prefeitura de Betim MG 2020 anunciará novo concurso em breve

O processo licitatório está na última fase para a escolha da banca organizadora

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Betim anunciará em breve o novo concurso para Guarda Municipal. De acordo com o documento publicado, a expectativa é que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2020.

O processo licitatório está na última fase para a escolha da banca organizadora e tem na disputa as seguintes bancas: Resoluti Serviços de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal Ltda, Reis e Reis Auditores Assossiados EPP, INCP e ADM&TEC.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso