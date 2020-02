Prefeitura de Louveira SP 2020 prorroga inscrições de três editais dos quatro publicado

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Louveira retifica edital e prorroga inscrições até o dia 20 de fevereiro para os editais nº 02, 03 e 04/2020. Os editais de concurso público visa o preenchimento de 67 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal

O EDITAL nº 01/2020 tem 15 vagas para cargos de Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor de Artes , Professor de Ensino Básico e Auxiliar de Desenvolvimento do Ensino Básico.

O EDITAL nº 02/2020 oferece 36 vagas para Leiturista de Hidrômetro, Agente Escolar, Fiscal Municipal, Auditor Fiscal Municipal Agropecuário e Sanitário, Engenheiro Civil, Monitor de Informática, Secretário de Escola, Técnico em Edificações, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Químico, Especialista Ambiental, Agente de Meio Ambiente, Coveiro, Escriturário , Inspetor de Alunos, Técnico em Tratamento de Água e Esgoto, Técnico em Turismo, Assistente Jurídico e Assistente Social.

O EDITAL nº 03/2020 oferta 03 vagas para Guarda Municipal Feminino (01) e Guarda Municipal Masculino (02). A função exige o ensino médio completo; idade mínima de 18 anos; Carteira Nacional de Habilitação na Categorias “A” e “B”; aptidão física, mental e psicológica; idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

E o EDITAL nº 04/2020 consta com 13 vagas de Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Obstetra e Médico Pediatra, Técnico em Farmácia, Técnico em Nutrição e Fisioterapeuta.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.655,00 e R$ 7.660,00, mais R$ 420,00 de vale alimentação e R$ 8,40 de vale transporte por dia útil trabalhado.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 10 de fevereiro de 2020 para o edital nº 01/2020 e foram prorrogadas até o dia 20 de fevereiro para os editais nº 02, 03 e 04/2020, no site oficial da banca organizadora Avança SP. O valor da inscrição varia entre R$ 42,00 e R$ 80,00.

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de títulos para Professores e Guarda Municipal;

–> Avaliação psicológica específica;

–> Exame médico específico;

–> Teste de aptidão física;

–> Investigação social para Guarda Municipal.

As avaliações serão realizadas no dia 01 de março para os cargos de edital 01/2020 e no dia 29 de março de 2020, para os demais cargos, em locais e horários a serem informados no site www.avancasp.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Louveira

: Prefeitura Municipal de Louveira Banca organizadora : Avanca SP

: Avanca SP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 67

: 67 Remuneração : R$ 1.655,00 e R$ 7.660,00

: R$ 1.655,00 e R$ 7.660,00 Inscrições : até 10 de fevereiro de 2020

: até 10 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 42,00 e R$ 80,00

: R$ 42,00 e R$ 80,00 Provas : 01 e 29 de março de 2020

: 01 e 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE LOUVEIRA SP 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE LOUVEIRA SP 02/2020

EDITAL PREFEITURA DE LOUVEIRA SP 03/2020

EDITAL PREFEITURA DE LOUVEIRA SP 04/2020