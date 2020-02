A Prefeitura de Penedo e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) realizam nos próximos dias 06 de 07 de fevereiro o primeiro seminário de 2020 sobre o programa de intercâmbio internacional denominado A Cidade, a Criança e o Patrimônio.

Desenvolvido em parceria com a Universidade de Évora, a Câmara Municipal da mesma cidade portuguesa, a Direção de Regional de Cultura do Alentejo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio da superintendência alagoana do órgão federal; o programa promove a troca de experiências entre as duas cidades.

As impressões sobre os trabalhos desenvolvidos na primeira e na segunda etapa do programa serão apresentadas no seminário que acontece no Theatro Sete de Setembro, com inscrição e participação nas oficinas gratuitas.

O foco do seminário é a Residência Pedagógica e Cultural em Évora, atividade realizada em outubro do ano passado com professoras da Educação Infantil selecionadas por mérito e currículo.

O encontro que tem a participação de professores e pesquisadores portugueses prevê ainda o planejamento da terceira etapa do programa e o debate sobre a Educação Infantil fundamento na Base Nacional Curricular Comum, documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais que devem ser efetivadas nas escolas públicas e particulares do Brasil.

A inscrição e a programação completa do I Seminário Anual sobre A Criança, a Cidade e o Patrimônio está disponível neste link.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP