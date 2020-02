Prefeitura de Porto Seguro BA prepara mais um novo edital em abril

O objetivo do novo certame é preencher vagas remanescentes do último concurso em 2019

Na Bahia, a Prefeitura Municipal de Porto Seguro anunciará um novo edital em abril desse ano. De acordo com a Prefeitura, o objetivo do novo certame é preencher vagas remanescentes do último concurso em 2019.

O novo edital e cronograma será divulgado no dia 13 de abril pela banca organizadora Instituto Brasil de Educação (IBRAE). A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso