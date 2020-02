Prefeitura Municipal de Belém AL 2020 prepara um novo EDITAL

O novo concurso público e processo seletivo simplificado deve sair até março deste ano

Localizado a 105 km da capital Maceió/Alagoas, a Prefeitura Municipal de Belém define a banca organizadora do seu próximo edital de concurso público. De acordo com o Diário Oficial do Estado de Alagoas, a Fundação do Vale do Piauí será responsável pelo novo edital.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

A expectativa é que o novo edital seja publicado ainda nesse primeiro semestre.

Informações do concurso