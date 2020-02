Premier League estuda mercado e projeta plataforma ‘estilo Netflix’

A @premierleague planeja lançar um serviço de streaming no modelo @netflix. Com o valor das transmissões tradicionais caindo e o serviço on-demand crescendo, a PL planeja desintermediar a venda de seu conteúdo e ir direto no consumidor. Bingo!

February 9, 2020