Presidente do Santos, José Carlos Peres “alfineta” o Flamengo: “jantei o Flamengo na Vila Belmiro”

O Santos encerrou a temporada de 2019 com um futebol bem jogado pelo time comandado pelo treinador Jorge Sampaoli, que viria a deixar a equipe após a temporada. Porém, o ótimo desempenho não foi suficiente para que o Peixe conquistasse o Campeonato Brasileiro, de forma que a equipe da Vila Belmiro foi vice-campeã, ficando atrás do ​Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Sobre essa recente “rivalidade” entre os dois primeiros do último campeonato nacional, o presidente José Carlos Peres falou em entrevista ao programa Bate-Bola, da ​ESPN Brasil. O mandatário inclusive deu uma ‘cutucada’ no Rubro-Negro. ​”Ninguém tem medo do Flamengo, eu não tenho nenhum medo. Fui vice-campeão (do Campeonato Brasileiro) e jantei eles na Vila Belmiro, por que ter medo deles?“, questionou, falando sobre a vitória santista na casa do clube na última rodada de 2019.

O assunto surgiu a partir da discussão de vendas de mandos de campo, que passará a ser proibida para o Campeonato Brasileiro de 2020. Mas Peres também elogiou os cariocas. “A gente precisa reconhecer que o Flamengo tem uma bela de uma receita, que o Flamengo está sendo bem administrado e que está investindo nos medalhões. Eles vendem a ‘molecada’ e estão vendendo muito bem, uma coisa puxa a outra, a mercadoria vale mais”, relatou.

Esse presidente do Santos é engraçado… “Eu faria diferente se tivesse o dinheiro do Flamengo”. Com certeza, contrataria mais Cuevas e desperdiçaria mais dinheiro ainda. Peres tem inveja do Fla pic.twitter.com/nd9rG2GR7o — Gabriel☢️ ⚫🔴⚫🔴 (@GabrielNasc23) February 28, 2020

Perguntado se tinha inveja do clube carioca, o presidente reconheceu a estrutura do Rubro-Negro e a torcida do clube, que vem lotando o Maracanã nos últimos meses. “As vezes dou umas ‘cutucadas’ no Flamengo. Tenho inveja de ter uma Globo que paga três vezes mais para o Flamengo. Eles têm uma arrecadação de R$ 2 milhões (referente à renda dos jogos), na Vila, nós temos R$ 300 mil. Eu sei da minha limitação“, concluiu.

​Foto: Ivan Storti/Santos FC