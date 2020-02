Pressionado, Jesualdo Ferreira ensaia Santos com uma mudança no setor ofensivo para clássico

​O Santos precisa dar uma resposta ao seu torcedor dentro de campo. Às vésperas da estreia na Copa Libertadores da América de 2020, o desempenho do ​Peixe não convence e, mesmo que os resultados estejam aparecendo, a torcida segue apreensiva. O próximo duelo do clube santista será frente ao Palmeiras, no clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Para a partida, o técnico Jesualdo Ferreira deverá fazer uma modificação no setor ofensivo da equipe. O português está pressionado no cargo e precisa de um resultado positivo para ganhar fôlego no comando da equipe. Para isso, o treinador deverá promover a entrada do atacante Yuri Alberto no lugar de Arthur Gomes. A informação é do site ​Diário do Peixe.

Sendo assim, o jovem atacante deverá formar a linha de frente do Santos junto com Soteldo e Eduardo Sasha. Ainda segundo o portal, o atleta foi colocado no lado direito do campo por Jesualdo. A escalação chama a atenção por conta do fim de contrato de Yuri Alberto com o Peixe estar próximo: o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe pois seu vínculo na Vila encerra-se no meio de 2020.

Sou 100% contrário demitir treinador a essa altura do ano, mas só quando você olha pro campo e vê alguma coisa, como é o caso do Thiago Nunes no Corinthians, por exemplo. O Santos é um negócio tenebroso, e o Jesualdo não parece ter a menor condição de fazer esse time jogar. — cassin (@vinii_sfc) February 22, 2020

Além de provar que a equipe evoluiu, o clássico contra o Palmeiras também servirá como uma espécie de teste, pois será a última partida pelo Campeonato Paulista antes da estreia na Copa Libertadores da América. O Peixe será uma das primeiras equipes do país a estrearem na competição continental, na próxima terça-feira (3), fora de casa, contra o Defensa Y Justicia-ARG, a partir das 19h15 (horário de Brasília).