Previsão dos resumos da novela Amor sem Igual de 17 a 21 de fevereiro – Bastidores

O folhetim é estrelado por Day Mesquita.

Capítulo 47.1 – 17 de fevereiro – segunda-feira

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto do filho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. Furacão perde a aliança dada por Duplex. Bibiana diz que o vestido que está fazendo é para Poderosa. Furacão pede a ajuda de sua amiga para achar a aliança, mas acaba provocando um vazamento de água. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia (@mariantoniacord).

Capítulo 47.2 – 18 de fevereiro – terça-feira

Poderosa comemora a parceira com Duplex. Furacão fica frustrada com o sumiço da aliança. Miguel diz que sua amada está aprontando alguma para a reinauguração do clube. Com a ausência de Wesley, Cindy dá aula de dança para os idosos. Leandro desconfia que o delegado Fonseca foi quem abordou Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é.

Capítulo 48 – 19 de fevereiro – quarta-feira

Duplex pergunta se Furacão vai sair com Bernardo. Olympia aceita fazer parte do plano de Carmem, mas avisa que não fará nenhum sequestro. Duplex fica arrasado ao ver sua amada saindo com Bernardo. Maikitaison elogia Olympia. Donatella sai com José Antônio. Ela vê Carmem chegando. Norma fala em casamento e assusta Geovani. Carmem inventa uma desculpa e pede para Donatella não dizer para ninguém que a viu chegando a esta hora. Tobias conta para Ramiro sobre sua reaproximação com Fernanda. Pedro Antônio recusa a proposta de Fernanda de morar em um local alugado por ela. Miguel aconselha Hugo a dizer a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord). Juliano pede a mão da filha de Oxente em namoro. Furacão volta do programa com Bernardo e vê uma carta escrita por Duplex. Ela descobre que o noivo ficou magoado por não poder bancá-la e fugiu. Tobias é cínico com a irmã. Fonseca investiga Bernardo sem ele saber. Miguel diz ter alguém para mostrar à Poderosa. Hugo revela a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord) sobre o verdadeiro amigo virtual dela. Poderosa se surpreende ao ver Duplex. Miguel explica que já sabe quem mandou Bernardo matá-la.

Capítulo 49 – 20 de fevereiro – quinta-feira

Miguel revela que Tobias pode ter sido o mandante. Ele avisa do perigo que Poderosa correrá trabalhando no Mademoiselle Olympia Night Club. Ela fica irritada e pensa que Miguel está dando um jeito de afastá-la da casa noturna. Maria Antônia (@mariantoniacord) se irrita com a revelação de Hugo. Furacão encoraja o filho Caio. Poderosa consola o menino e a amiga. Bernardo diz que ele e Leandro não deveriam ter mentido sobre a irmã de Tobias. Poderosa conta para Furacão sobre a descoberta de Miguel. O casal Antonio e Sophia está em São Paulo para um compromisso de trabalho da herdeira do Grupo Alencar. Eles decidem dar uma volta no mercadão. Poderosa faz um pedido para Furacão. No mercadão, Antonio e Sophia conhecem Oxente e seus filhos. Poderosa diz que dará um jeito de livrar Furacão e Caio das garras de Bernardo. Querendo logo entrar para a Bras Esportes (@brasesportes), Peppe fica ansioso com o resultado do exame. Na agência, os atletas se preparam para a chegada de um famoso técnico de futebol. Yara enche os ouvidos de Marly. Donatella incentiva o avô a casar com Norma. Furacão se entende com Duplex. Wanderlei Luxemburgo dá uma palestra para os alunos da escolinha. Tobias arma uma festa de luxo para que o namorado da irmã se sinta humilhado. O vilão pede para Leandro seduzir Maria Antônia (@mariantoniacord) para que Pedro Antônio os flagre. Hugo e Juliano discutem pela moça, mas a filha de Oxente dispensa os dois rapazes. Poderosa procura Miguel e avisa que deixará sua casa.

Capítulo 50 – 21 de fevereiro – sexta-feira

Miguel se espanta com o que Poderosa lhe diz. Ele pergunta se foi porque não falou nada sobre o Tobias. Poderosa agradece muito Miguel mas diz que chegou a hora de se separarem e que tem de seguir a vida. Miguel pergunta onde Poderosa vai morar. Miguel oferece carona para Poderosa fazer suas malas e ela aceita. Maria Antônia sonha com Miguel mas é acordada com José batendo na porta de sua casa. No Mercado Municipal, Poderosa se despede de Oxente. José, todo feliz, se arruma para sair com Donatella. Antônio pede carona e diz que também tem um encontro mas faz mistério. Maria Antônia toda feliz ajudando Poderosa a arrumar as malas. Poderosa conversa com Maria Antônia e diz que não basta só uma pessoa amar em um relacionamento, mas sim os dois. Maria Antônia com sua imaturidade não liga e leva a mala de Poderosa para a sala. Miguel e Poderosa em silêncio no carro. Ao chegar na casa de Furacão, eles entram e Miguel deixa a mala. Furacão oferece alguma coisa para beber mas Miguel prefere ir embora. Ao fechar a porta, Poderosa o chama e diz para Miguel não abandoná-la. Ele a beija na testa e vai embora. No Mademoiselle, Olympia apresenta Dona Carmen a Antônio como sua nova patroa.

