Processo seletivo Instituto Federal IFRS 2020 abre vagas para Professores

Edital publicado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Sul (IFRS) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 04/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 03 vagas para o cargo de Professor Substituto para atuação no campus de Restinga nas disciplinas de Filosofia (1 vaga), Matemática (1 vaga) e Administração (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 04 de fevereiro de 2020, na recepção do Campus Restinga, localizado na Rua Alberto Hoffmann, Nº 285, Bairro Restinga, no horário das 12h às 18h (segunda) e das 08h às 14h (terça), em Porto Alegre/RS.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e de desempenho didático. As avaliações serão aplicadas em dia, hora e locais a serem informados em data oportuna no site do Instituto Federal.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL IFRS 04/2020