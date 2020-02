Processo seletivo Instituto Federal IFSP 2020 abre vagas Professores

O IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo abriu novo edital (nº 59/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de nível superior para Professores Substitutos.

As vagas destinadas são para áreas de construção civil (1); informática (1); letras português/ inglês (1); letras português (1); história (1); física (1); letras português/ espanhol (1); libras/ pedagogia (1); sociologia (2); e manutenção de aeronaves (1).

As lotações serão nos campi de Catanduva, Cubatão, São Carlos, São João da Boa Vista, Avaré, Birigui, Bragança Paulista, Campos do Jordão, São Paulo e Sertãozinho. As remunerações oferecidas variam entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, podendo chegar até R$ 5.831,21.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de março de 2020, em locais e horários a serem a serem informados via tabela do edital. A taxa de inscrição está fixado em R$ 75,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova de desempenho didático-pedagógica (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos (caráter classificatório).

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto Federal.

