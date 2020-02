Processo seletivo MGS 2020: EDITAL abre 20 vagas para todos os níveis

Saiu EDITAL. A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) abriu um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Servente de Limpeza, Agente de Serviço de Parque, Porteiro/Vigia, Monitor Ambiental, Auxiliar Administrativo, Cozinheiro, Rurícola, Técnico em Segurança do Trabalho, Vigia Motorizado, Artífice, Jardineiro, Viveirista, Porteiro Escolar, Teledigifonista, Farmacêutico, Capineiro, Telefonista, Psicologo, Copeiro, Motorista, Assistente Social, Cantineiro e Digitador.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.124,50 e R$ 3.304,85, mais vale-alimentação, vale-transporte, somente para o transporte coletivo municipal/região metropolitana do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h do dia 25 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IBFC. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (para todos); análise de experiência profissional para Porteiro Escolar e Cantineiro; mais prova prática para Cantineiro e Capineiro.

As avaliações serão realizadas no dia 15 de março nas cidades de Carangola, Carmo do Cajuru, Oliveira, Muriaé, Caxambu, Conceição de Mato Dentro, Manga, Coronel Fabriciano, Matias Cardoso, Montes Claros, Ponte Nova, Baependi, Pedra Azul, Uberlândia, Araponga, Araxá, Arinos, Bambuí, Bonfim, Januária, Pouso Alegre, Curvelo, Frutal, Capelinha, Belo Horizonte, Lavras, Leopoldina, Juiz de Fora, Nanuque, Poços de Caldas, Resende Costa, Paracatu, Serro, Varginha, Ubá, Patos de Minas, Diamantina, Luz, Espinosa, Janaúba, Itabira, João Pinheiro, Governador Valadares, Guanhães, Guaxupé, Passos, Ouro Preto e Ituiutaba.

Os locais e horário serão informados a partir do dia 09 de março via cartão de convocação, no site da www.ibfc.org.br. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Minas Gerais Administração e Serviços (MGS)

: Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) Banca organizadora : IBFC

: IBFC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 20

: 20 Remuneração : R$ 1.124,50 e R$ 3.304,85

: R$ 1.124,50 e R$ 3.304,85 Inscrições : até 25 de fevereiro de 2020

: até 25 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$ 50,00

: R$ 35,00 a R$ 50,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

