Processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo RJ 2020: Área da Educação

No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Belford Roxo divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 941 vagas em cargos de níveis médio e superior para lotação na Secretaria da Educação.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Matemática, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Educação Artística, Secretário Escolar, Agente de Apoio à Educação Inclusiva, Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Física, Auxiliar de Educação Infantil, Professor do 1º ao 5º Ano, Professor de Ciências, Professor de Inglês, Fonoaudiólogo e Nutricionista.

As As vagas estão distribuídas entre escolas e creches localizadas nas áreas das subprefeituras do Jardim Redentor, Lote XV, Nova Aurora, Areia Branca e Parque São José. Os salários oscilam entre R$ 1.045,75 e R$ 1.563,99, por carga horária de 16h, 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 30 a 31 de janeiro de 2020, no site oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará apenas análise dos documentos (diplomas, certificados), que deverão ser enviados via internet no ato da inscrição, onde serão à formação acadêmica e cursos complementares do candidato.

O resultado final será divulgado no dia 18 de fevereiro via Diário Oficial da Prefeitura.

