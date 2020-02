Processo seletivo Prefeitura de Boa Ventura de São Roque PR 2020

Edital oferta 33 vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 19 de fevereiro de 2020

No Paraná, a Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque abriu novo processo seletivo simplificado para 33 vagas em cargos de médio, técnico e superior para Estagiário.

A Prefeitura de Boa Ventura de São Roque – PR anuncia novo Processo Seletivo para preenchimento de 33 vagas para Estagiário de Nível Médio/ Técnico e Superior.

As oportunidades são para os cargos de Médio Técnico Administração (5); Administração/ Contabilidade/ Secretariado/ Economia (4); Farmácia (1); Enfermagem (1); Direito (1); Artes (1); Matemática (1); Odontologia (1); Ensino Médio Regular (4); História (1); Pedagogia – 4h (5); e Pedagogia – 6h (8). Os salários oferecidos (bolsa-auxílio) variam entre R$ 435,00 a R$ 552,00, por carga horária de 04 a 06 horas diárias.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 19 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR).

O processo seletivo consistirá com provas objetivas a ser aplicada em data provável no dia 1 de março de 2020. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso