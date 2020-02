Processo seletivo Prefeitura de Criciúma SC 2020: EDITAL e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Criciúma em Santa Catarina, faz saber aos interessados a abertura de um novos editais (nº 01 e 02/2020) de processo seletivo simplificado para preencher 33 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

O EDITAL nº 01 oferece 29 vagas em cargos de Médico ESF, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Infectologista, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico/ Bioquímico, Psicólogo, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Agente Social Redutor de Danos, Higienizadora e Motorista Socorrista (SAMU), Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Pneumologista, Nutricionista, Médico Urologista, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Oftalmologista, Médico Radiologista, Fisioterapeuta e Médico.

E o EDITAL nº 02 oferta 04 vagas em cargo de Agente de Combate a Endemias, função que exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria ‘A’.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora UNESC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental e médio), R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetivas a ser aplicada no dia 22 de março, na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, localizada na Av. Universitária, Nº 1.105, Bairro Universitário, no horário das 09h às 12h.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE CRICIÚMA SC 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE CRICIÚMA SC 02/2020