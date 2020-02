Processo seletivo Prefeitura de Igrejinha RS 2020: Inscrições até as 18h de hoje, 12!

Localizado a 91 km da capital Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Igrejinha tem inscrições até as 18 horas de hoje, 12 de fevereiro. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 31 vagas em cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Psicopedagogo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2020, na recepção da Prefeitura, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, Nº 228, Centro, no horário das 12h às 18h, em dias úteis.

PROVAS

Para o cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, o processo seletivo consistirá com análise de títulos e prova prática. Já para o cargo de Psicopedagogo o processo seletivo terá apenas prova de títulos.

Para a prova prática, as avaliações serão aplicadas em data, hora e locais a serem informados via edital via site, assim como anexado no Mural de Publicações constante na Recepção da Prefeitura.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Igrejinha RS

: Prefeitura Municipal de Igrejinha RS Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 31

: 31 Remuneração : R$ 1.350,92

: R$ 1.350,92 Inscrições : até 12 de fevereiro de 2020

: até 12 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : títulos e prática

: títulos e prática Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE IGREJINHA RS 2020