Processo seletivo Prefeitura de Ilha de Itamaracá PE 2020: Salários de até R$8mil!

No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá abriu edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 350 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor de Ambulância, Médico Generalista, Enfermeiro, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Ginecologista, Médico Ortopedista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Recepcionista , Auxiliar de Farmácia, Enfermeiro Auditor, Auxiliar Administrativo, Cirurgião Dentista, Auxiliar de Saúde Bucal, Motorista /Condutor de Veículos, Médico, Fisioterapeuta, Assistente Social, Psicopedagogo, Nutricionista Escolar, Instrutor de Braille, Condutor de Transporte Escolar, Instrutor de Música, Médico Clínico de Urgência e Emergência, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Coordenação de Enfermagem Hospitalar, Intérprete de Libras, Psicólogo Educacional, Educador Social, Enfermeiro de Urgência e Emergência, Artesão, Educador Físico, Veterinário, Digitador, Técnico da Informação, Supervisor, Cozinheira, Gerente Administrativo, Secretário Executivo, Professor de Matemática, Monitor de Inclusão, Auxiliar de Educação Infantil, Merendeira, Advogado, Auxiliar de Manutenção, Professor , Cadastrador e Motorista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 8.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de fevereiro de 2020, na Secretaria de Administração, localizado na Avenida João Pessoa Guerra, Nº 37, Bairro do Pilar, Ilha de Itamaracá/PE.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas experiência profissional, títulos e cursos. O resultado final será divulgado no dia 21 de fevereiro na Secretaria de Administração e no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL