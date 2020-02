Processo seletivo Prefeitura de Iperó SP 2020 abre vagas para Professor

A Prefeitura Municipal de Iperó em São Paulo abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 24 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal de Educação.

As vagas destinadas são para Professor de Ensino Fundamental I e Professor de Ensino Fundamental II nas seguintes disciplinas: Educação Física – Licenciatura; Geografia; Artes; Ciências; Educação Física – Bacharel; Português; História; Inglês; Matemática; e Professor de Educação Infantil.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Sigma Assessoria. A taxa de inscrição está fixado em R$ 48,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 8 de março de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições.

O processo seletivo é válido durante o período do ano letivo de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

