Processo seletivo Prefeitura de Machadinho do Oeste RO 2020 abre 60 vagas na Educação

A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste em Rondônia, divulgou um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 60 vagas de níveis médio e superior na secretaria municipal de educação.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Ensino Fundamental, Professor de Pedagogia e Tradutor e Interprete de Libras e Professor de Educação Infantil. Os salários oferecidos chegam até R$ 2.447,64.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 12 de fevereiro de 2020, via e-mail: [email protected], ou de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situado na Avenida Tancredo Neves, Nº 2.584, Centro, no horário das 08h às 13h.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise curricular e prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório). O resultado final será divulgado no dia 27 de fevereiro.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Machadinho do Oeste RO

: Prefeitura de Machadinho do Oeste RO Banca organizadora :

: Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 60

: 60 Remuneração : até R$ 2.447,64

: até R$ 2.447,64 Inscrições : até 12 de fevereiro de 2020

: até 12 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise curricular e títulos

: análise curricular e títulos Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE MACHADINHO DO OESTE RO 2020