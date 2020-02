Processo seletivo Prefeitura de Ribeiro Gonçalves PI 2020 abre vagas para Professores

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 32 vagas de nível superior em cargos de

As oportunidades são para as disciplinas de Professor de Matemática (2 vagas), Professor de Português (1 vaga), Professor Polivalência 20h (25 vagas), Professor de Ciências (2 vagas), Professor de História (2 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 1.558,57, por carga horária de 20 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 13 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Gabriel Excelência. A taxa de inscrição está fixado em R$90,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 01 de março, na cidade de Ribeiro Gonçalves. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE RIBEIRO GONÇALVES PI 2020