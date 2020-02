Processo seletivo Prefeitura de Rio Branco do Sul PR 2020: Professor

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 26 vagas de nível superior no cargo de Professor da Educação Infantil para atuação na Secretaria da Educação.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação em Pedagogia com habilitação para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. O salário oferecido será de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 30 e 31 de janeiro de 2020, na Secretária Municipal de Educação de Rio Branco do Sul, na Rua Borges de Medeiros nº 144, Vila Velha, na cidade de Rio Branco do Sul-PR, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas avaliação e pontuação dos documentos apresentados pelo candidato no ato da inscrição. O resultado final será divulgado no dia 03 de fevereiro no site www.riobrancodosul.pr.gov.br.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

