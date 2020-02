Processo seletivo Prefeitura de São Gonçalo RJ 2020 abe 200 vagas para Professores

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 200 vagas em cargo de Professores.

As oportunidades são para Professor Docente II (100 vagas), função que exige o ensino médio na modalidade normal ou curso normal superior (licenciatura plena) em Pedagogia a partir de 2006 ou curso de licenciatura em Pedagogia com habilitação em magistério das séries iniciais do ensino fundamental ou da educação infantil. A remuneração será de R$ 1.264,35, por carga horária de 22h semanais.

E para Professor de Apoio Educacional Especializado (100 vagas), função que exige o ensino médio na modalidade normal ou curso normal superior ou ainda curso superior completo em Pedagogia. O salário oferecido será de R$ 1.264,35, mais auxílio-transporte por carga horária de 22h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de fevereiro até as 23h59min do dia 11 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular de títulos e experiência profissional Docente (caráter classificatório e eliminatório). O resultado final será divulgado no dia oficial da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, no dia 13 de fevereiro.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

