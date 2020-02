Processo seletivo Prefeitura de São José do Rio Claro MT 2020: Professores

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas e formar cadastro reserva no cargo de Professor Municipal.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação em Pedagogia (licenciatura) e oferta salário de R$ 3.292,08, por carga horária de 30h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de fevereiro (a partir das 07h) até as 23h59min do dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Grupo Atame. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (para todos) com 35 questões, mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março, em locais e horários a serem informados a partir do dia 06 de março, no site já citado.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

