Processo seletivo Prefeitura de Toledo PR 2020: Professor

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Toledo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor II (5 vagas) e Professor de Educação Infantil (5 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.712,09 e R$ 3.424,18, por jornada de trabalho de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 07 de fevereiro de 2020, no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, situado na Rua Raimundo Leonardi, nº 1.586, no horário das 8h às 11h40min e das 13h30min às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos/avaliação curricular (caráter classificatório e eliminatório) onde serão pontuados 2ª graduação, especialização, mestrado e doutorado na área de educação.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será até o dia 18 de dezembro de 2020, não sendo prorrogável.

