Processo seletivo Prefeitura de Tonantins AM 2020 abre 246 vagas

Edital publicado. No Amazonas, a Prefeitura Municipal de Tonantins abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 246 vagas em cargos de nível superior para lotação na rede de ensino municipal (zonas urbanas, rural e indígena) na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, Anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos/EJA.

As oportunidades são para os cargos de Professor de 1º a 5º ano, Professor da Língua Portuguesa /Língua Estrangeira, Professor de Séries Iniciais, Professor de Geografia, Prefeitura de História, Professor de Matemática, Pedagogo/ Apoio Pedagógico, Professor de Educação Infantil e Professor de Ciências.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.332,20 e R$ 1.637,45, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 e 12 de fevereiro de 2020, no Creche Proinfância Elielza Araújo, localizado na Avenida Brasil, s/n, Praça de Alimentação Onofre Nascimento, Centro, Tonantins/AM, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise dos títulos, onde será divulgado no dia 05 de março de 2020. O processo seletivo terá validade durante o ano letivo de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE TONANTINS AM 2020