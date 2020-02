Processo seletivo Prefeitura de Triunfo PE 2020: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de Triunfo no Estado do Pernambuco, tem inscrições até hoje, 10 de fevereiro. O processo seletivo simplificado visa preencher 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Coordenador (1), Orientador Social (1), Psicólogo (1), Auxiliar de Orientador Social I (1), Auxiliar de Orientador Social II (1), Assistente Social (2), Arte Educador (2) e Motorista (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00, por carga horária de 20, 30 e 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de fevereiro de 2020, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizado na Praça Júnior Veríssimo, Nº 04, Centro, Triunfo/PE, via site da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular, onde serão avaliados a qualificação e experiência comprovada do candidato. O resultado final será divulgado no dia 24 de fevereiro de 2020, no quadro de avisos da Câmara de Vereadores, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede da Prefeitura de Triunfo e site www.triunfo.pe.gov.br.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso