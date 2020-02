Processo seletivo Prefeitura de Vila Velha ES 2020: Inscrições vão até hoje, 10!

A Prefeitura Municipal de Vila Velha ES tem inscrições até nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria da Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Médico Geriatra (Cr), Médico Ginecologista (6), Médico Ginecologista Obstetra Plantonista (4), Assistente Público Administrativo (Cr), Médico Alergista (Cr), Médico Clínico Geral Plantonista (Cr), Médico Psiquiatra Adulto (1), Médico Reumatologista (1), Médico Infectologista Adulto (1), Médico Neurologista Adulto (Cr), Médico Neurologista Infantil (Cr), Médico Oftalmologista (Cr), Farmacêutico (Cr), Médico Pneumologista Adulto (Cr), Médico Psiquiatra Infantil (2), Terapeuta Ocupacional (Cr), Psicólogo (Cr), Agente de Farmácia (Cr) e Médico Pediatra (Cr).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 5.394,80.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas de títulos (caráter classificatório e eliminatório), onde serão pontuados a qualificação profissional/formação acadêmica/titulação e a exercício profissional. O resultado final será divulgado no site da Prefeitura Municipal.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

