Processo seletivo Prefeitura Municipal de Serra do Mel RN 2020

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, no Estado do Rio Grande do Norte, divulgou novo processo seletivo simplificado para preencher 26 vagas em cargos de níveis médio e superior na na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal da Habitação, do Trabalho e da Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Professor de língua portuguesa – Ensino Fundamental II (2); Pedagogo – Professor Ensino Fundamental I (15); Professor de língua inglesa – Ensino Fundamental II (1); Professor de educação física (1); Agente Comunitário de Saúde (2); Pedagogo – Professor de Educação Infantil/ Creche; Professor de matemática – Ensino Fundamental II (2); Psicólogo (1); Assistente Social (1); e Intérprete de Libras (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.405,24 a R$ 1.920,39.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 14 e 17 de fevereiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, no horário das 8h às 13h. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 e R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de curricular e provas de títulos, prevista para ocorrer nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso