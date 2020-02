Processo seletivo UFF RJ 2020: Último dia de inscrição para Professor Auxiliar e Assistente

No Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF) encerra inscrições nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. Os novos editais (nº 10, 11, 12 e 14/2020) de processos seletivos simplificado visa o preenchimento de 04 vagas no cargo de Professor Substituto as especialidades Auxiliar e Assistente.

De acordo com os editais, as oportunidades são para as áreas de Gestão da Qualidade e Gestão de Projetos (1 vaga) para o Departamento de Administração de Macaé; Computação Aplicada à Engenharia para o Departamento de Engenharia de Rio das Ostras e Contabilidade Geral para lotação no Departamento de Contabilidade; e Literatura Portuguesa (1 vaga) para o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais especialização para Professor Auxiliar e título de mestre para Professor Assistente. A remuneração oferecida varia entre R$ 2.236,32 e R$ 4.304,92.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro e 19 de fevereiro de 2020, no site oficial da Universidade UFF. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 60,00.

Provas

O processo seletivo contará com prova escrita, prova didática e avaliação do curriculum vitae. As avaliações serão aplicadas entre os dias 27 de janeiro e 09 de março, conforme especialidade, em locais e horários a serem informados via editais em anexo.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

