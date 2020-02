Processo seletivo UFPA 2020: Inscrições abertas para Professor Substituto

A Universidade Federal do Pará abriu inscrições de editais de processo seletivo simplificado para preencher 05 vagas por tempo determinado em cargos Professor Substituto no Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Jurídicas, Campus Universitário de Bragança, Campus Universitário do Tocantins/Cametá e no Instituto de Letras e Comunicação.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na área de atuação e oferta vagas nas áreas de Prática Docente, Estagio Supervisionado (1 vaga), Legislação Social, Direito do Trabalho e Direito Ambiental (1 vaga), História de Brasil (1 vaga), Medicina de Família e Comunidade (1 vaga) e Publicidade Híbrida, Mídias e Multimeios (1 vaga).

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 04 e 17 de fevereiro de 2020 nos endereços abaixo:

–> Campus Universitário do Tocantins/Cametá: na Secretaria do Campus Universitário, Rua Padre Antônio Franco, Bairro Matinha, Cametá/PA; no horário das 09 às 12h e de 14h às 18h;

–> Na Secretaria Adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, no horário das 09h às 15h;

–> Secretaria do Instituto de Letras e Comunicação, na Av. Augusto Correa nº 1, Bairro Guamá, Belém-PA; no horário das 08h às 12h e 13h às 16h;

–> Secretaria da Faculdade de História, do Campus Universitário de Bragança, Prédio Administrativo, 2º andar, sala 18. Alameda Leandro Ribeiro, s/n. Aldeia Bragança-PA, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h;

–> Instituto de Ciências da Saúde: Secretaria da Faculdade de Medicina, na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 01, Bairro Umarizal, Belém-PA.

PROVAS

O processo seletivo consistirá em prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos; mais prova didática. As avaliações serão aplicadas em data, horário e local a serem informados via Universidade.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal do Pará

: Universidade Federal do Pará Banca organizadora : UFPA

: UFPA Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 05

: 05 Remuneração : R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21

: R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21 Inscrições : 04 e 17 de fevereiro de 2020

: 04 e 17 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : a definir …

: a definir … Situação: PUBLICADO

EDITAL UFPA 30/2020

EDITAL UFPA 31/2020

EDITAL UFPA 32/2020

EDITAL UFPA 33/2020

EDITAL UFPA 34/2020