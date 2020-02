Processo seletivo UTFPR 2020: Último dia de inscrição para Professor Substituto

Edital publicado. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) tem inscrições até hoje, 26 de fevereiro de 2020. O edital (nº 09/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 09 vagas em cargo de Professor Substituto para lotação no Campus Curitiba. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, por carga horária de 40h semanais

As funções exigem graduação na área de atuação, dependendo da titulação (especialista, mestre ou doutor). As oportunidades são para áreas/subáreas de Engenharias IV/Engenharia Elétrica, Filosofia, Letras/Línguas Estrangeiras Modernas, Química, Planejamento Urbano e Regional/Demografia/Planejamento Urbano e Regional e Arquitetura e Urbanismo, Design/Desenho aplicado a Projetos de Design, Design/Ergonomia aplicada ao Design.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de fevereiro de 2020, no site oficial da Universidade UTFPR, ou presencialmente no Campus Curitiba, situado na na Avenida Sete de Setembro, Nº 3165, Rebouças, Curitiba/PR. A taxa de inscrição está fixado em R$ 90,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (para todos); prova de desempenho (caráter classificatório e eliminatório); mais prova dissertativa (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em dia, hora e locais a serem informados via Universidade. O período de contratação será até 31 de julho de 2020.

