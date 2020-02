Profissionalismo de Honda impressiona o Botafogo

​Geralmente quando um jogador veterano chega a um novo clube após passar uma temporada praticamente sem atuar, o que se espera é que ele esteja minimamente fora de forma. Não é o caso de Keisuke Honda. O japonês realizou testes físicos essa semana e surpreendeu a comissão técnica do ​Botafogo com apenas 4% de gordura corporal.

Com a expectativa de que Honda atue o mais rápido possível, as notícias de sua ótima forma física aumentaram ainda mais a ansiedade da torcida alvinegra. O mais impressionante disso tudo é que o experiente atleta parece estar disposto a mostrar a todos que ainda pode jogar em alto nível. Para isso, ele trouxe uma equipe particular de profissionais de sua confiança e já está treinando intensamente para acompanhar o ritmo do time, já que não atua em um jogo de futebol desde dezembro e não participou da pré-temporada como o resto do elenco.

O profissionalismo da nova contratação do Glorioso deverá servir de exemplo para os outros jogadores, principalmente os mais jovens. Um atleta com a experiência e bagagem que nem a de Honda tem muito a agregar no vestiário e obviamente em campo com sua qualidade acima da média. Inclusive, Honda está se esforçando para aprender português, gerando até momentos icônicos no twitter.





No entanto, é de suma importância que a torcida e dirigentes tenham paciência com o japonês. A adaptação ao estilo de jogo do Brasil é notoriamente complicada e pode levar algum tempo para que ela ocorra. Mas de uma coisa é certa, se for depender da vontade e determinação de Keisuke Honda, ele tem tudo para se destacar jogando pelo Botafogo.