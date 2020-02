Programa Hoje em Dia estreia Hair, o Reality de Cabelo – Bastidores

Ana Hickmann apresenta quadro que será competido por dez cabeleireiros.

No Hoje em Dia desta sexta-feira, dia 14, tem a estreia do reality “Hair”, um formato criado pela BBC e distribuído pela BBC Studios, com produção da Endemol Shine Brasil*. Neste quadro, exibido toda sexta-feira em oito episódios, Ana Hickmann apresenta dez cabeleireiros, escolhidos a dedo entre milhares de profissionais da beleza, que mostrarão seu talento, criatividade e técnica para conquistar o título de melhor cabeleireiro do país e o prêmio de R$ 30 mil. Eles serão desafiados em diferentes provas e terão que mostrar que realmente são especialistas em cortes e penteados. Quem vai julgar o desempenho de cada um, fio a fio, é o mega cabeleireiro das celebridades Celso Kamura. Ao longo da competição, Kamura traz para o estúdio toda a sua experiência para descobrir novos talentos. A cada semana, os participantes enfrentarão dois desafios que vão testar suas habilidades técnicas e artísticas. Nesta parte, Kamura contará com a ajuda de uma celebridade para julgar qual o melhor penteado.

E como primeiro desafio, os participantes terão de fazer um penteado com no mínimo três tipos de trança. Um sairá vencedor e terá vantagem no segundo desafio. Esta vantagem será revelada pela apresentadora Ana Hickmann antes da segunda prova, que é eliminatória.

Os participantes terão duas horas para fazer um penteado inspirado nas divas pop: Anitta, Iza, Lady Gaga, Katy Perry e Taylor Swift. Para escolher o melhor, Celso Kamura terá a colaboração de uma famosa Top Model.

A direção de Hair é de Allê Gonçalves.

Toda sexta-feira, logo após o programa, uma live com o eliminado do quadro “Hair” vai revelar os desafios envolvidos na disputa e comentar os momentos mais emocionantes de cada participante. Na grande final, o público poderá decidir em votação no Portal R7 quem será o finalista do programa.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, e a partir do dia 08 de março também aos domingos, às 9 da manhã, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

