PSG x Lyon | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Sonhando com o tricampeonato nacional, o Paris Saint-Germain terá um grande desafio no próximo domingo (9) pela rodada 24 da Ligue 1. Sem poder contar com ​Neymar, o clube da capital francesa recebe o Lyon, um de seus grandes rivais domésticos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Paris Saint-Germain x Lyon​ ​Motivo: ​24ª rodada da Ligue 1 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Parc des Princes, em Paris (FRA) ​Árbitro: ​Clément Turpin (FRA) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações



​Provável PSG: ​Navas; Meunier, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa; Draxler, Gueye, Verratti, Di María; Mbappé, Icardi ​Provável Lyon: ​Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal; Tousart, Thiago Mendes; Ekambi, Aouar, Terrier; Dembelé.

Com moral inflada após uma vitória suada no último meio de semana, o Paris Saint-Germain chega para o clássico contra o Lyon ainda com baixas relevantes. Neymar, ​com uma lesão leve na costela, está fora de combate, assim como os defensores Colin Dagba, Thiago Silva e Juan Bernat. Marquinhos e Ander Herrera, recuperados, devem aparecer entre os relacionados.

Pelo lado do Lyon, o comandante Rudi García empilha problemas. Memphis Depay, principal nome deste elenco, está fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho. Leo Dubois, Youssouf Koné, Oumar Solet e Jeff Reine-Adelaide também estão no departamento médico e sequer viajaram à capital.

Últimos cinco jogos e campanha

​Paris Saint-Germain ​Lyon ​Reims 0 x 3 PSG (22/01) – Copa Lyon​ 2 (4) x (3) 2 Lille (21/01) – Cop a ​Lille 0 x 2 PSG (26/01) ​Lyon 3 x 0 Toulouse (26/01) ​Pau 0 x 2 PSG (29/01) – Copa ​Nice 1 x 2 Lyon (30/01) – Copa ​PSG 5 x 0 Montpellier (01/02) ​Nice 2 x 1 Lyon (02/02) ​Nantes 1 x 2 PSG (04/02) ​Lyon 0 x 0 Amiens (05/02)

Ainda com 15 partidas por disputar na competição, é precoce afirmar que o clube parisiense está em vias de sacramentar a conquista da Ligue 1, mas sua situação é bastante confortável: são 12 pontos de frente para o atual vice-líder, Olympique de Marseille. Enquanto o PSG caminha a passos largos para erguer a taça, o Lyon vive ‘campanha de recuperação’ e tenta juntar forças por uma vaga na ​Champions 2020/21. Após um início péssimo de campeonato, a equipe de Rudi Garcia reagiu e hoje ocupa a sexta colocação com 33 pontos, a sete de distância do terceiro colocado, Rennes.