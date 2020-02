Rafael aguarda empresário por acerto com o Galo; clube mantém postura

​Sem clube após deixar o Cruzeiro, Rafael espera passar o feriado de Carnaval para definir o seu futuro. A rescisão contratual com a Raposa foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na semana passada e o goleiro aguarda seu empresário para bater o martelo.

De acordo com ​GloboEsporte.com, o atleta e o agente devem tomar a decisão na próxima semana e o provável destino é o ​Atlético-MG. A ideia era adiantar ao máximo o negócio, mas o estafe do goleiro, Fábio Mello, está viajando a trabalho e pretende estar em Belo Horizonte para finalizar a transferência.

Há a expectativa de que a reunião entre a cúpula alvinegro e o representante ocorra na Cidade do Galo no começo de março – justamente na semana que acontece o clássico entre ​Cruzeiro e Atlético, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

Até o momento, o Galo segue em silêncio e ainda não se pronunciou sobre a possível contratação do goleiro. Questionado após eliminação na Sul-Americana, o presidente Sérgio Sette Câmara desconversou sobre qualquer conversa com ex-Cruzeiro.

“Rafael? Eu não falo sobre especulação. Eu nunca falei de contratação para ninguém, de especulação. O Atlético tem procedimento de fazer contratações e, após o exame médico, a gente anuncia. Não cogitei isso momento nenhum de falar do Rafael. Qualquer jogador, que for contratado, passará pro procedimento”, afirmou.