Ranking: a média de idade dos clubes da Série A do Brasileirão

Muito se questiona como se monta o chamado elenco ideal para um clube de futebol. Há quem defenda prioridade a jovens talentos, enquanto outros preferem se valer da experiência de atletas mais tarimbados. A maioria, porém, idealiza a mescla entre jogadores mais rodados e aqueles que ainda estão buscando um lugar ao sol​.

Pois o aplicativo ​SofaScore calculou a atual média de idade de dos times da Série A do Campeonato Brasileiro com base nos atuais integrantes dos plantéis. Dos 20 clubes, o ​Vasco da Gama é o que tem a menor média, com 24,8 anos. Já o Red Bull Bragantino (25,1) vem logo na sequência, com Botafogo e Flamengo (ambos com 25,2) completando o top 3. Já aqueles que apresentam as maiores médias são Ceará (28,8), Coritiba (29,2) e Fortaleza (29,3).

​CLUBE MÉDIA DE IDADE DO ELENCO​ (em anos) Vasco da Gama​ 24,8​ ​Red Bull Bragantino ​25,1 ​Botafogo 25,2​ ​Flamengo ​25,2 ​Goiás ​25,6 ​Atlético-GO ​25,8 ​Santos ​25,8 ​Atlético-MG ​25,9 ​Fluminense 25,9​ ​Athletico-PR 26,1​ ​São Paulo ​26,4 ​Bahia 26,7​ ​Corinthians ​26,7 ​Sport 27,2​ ​Internacional ​27,3 ​Grêmio ​27,4 ​Palmeiras 28,5​ ​Ceará ​28,8 ​Coritiba 29,2​ ​Fortaleza 29,3​